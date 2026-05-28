Salihli Kaymakamı Güldoğan\'dan bayram ziyaretleri

28.05.2026 15:57
Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailesi, gazi ve ilçe protokolü ile çeşitli kurumları ziyaret etti. Şehit ailesine ve gaziye sahip çıkılacağını vurgulayan Güldoğan, trafik uygulamasına katılarak sürücülere uyarılarda bulundu, itfaiye, jandarma, emniyet, huzurevi ve hastanede görevli personel ile hastaların bayramını kutladı.

Bayram programı kapsamında ilk olarak Şehit Piyade Asteğmen Hakan Bozkurt'un ailesini ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, şehit ailesiyle bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. Şehidi rahmet ve minnetle anan Güldoğan, aileye sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

Program kapsamında Gazi Erdoğan Orak ve ailesini de ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Gazi Orak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaymakam Güldoğan, ayrıca Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katılarak sürücülerle bir araya geldi. Vatandaşlara trafik kurallarına uyulması, hız limitlerine dikkat edilmesi ve emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi yönünde uyarılarda bulunan Güldoğan bayram yolculuklarının güvenli geçmesi temennisinde bulundu.

Trafik tedbirlerini yerinde inceleyen Kaymakam Güldoğan, görevli personelin de bayramını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. İlçe protokolü ile birlikte Salihli İtfaiye Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzurevi ve Salihli Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Güldoğan, personelin ve hastaların bayramını kutladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

