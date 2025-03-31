Kaymakam Gündoğdu'dan Bayram Ziyaretleri - Son Dakika
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Kaymakam Gündoğdu'dan Bayram Ziyaretleri

Kaymakam Gündoğdu\'dan Bayram Ziyaretleri

Karacasu Kaymakamı, kurumları ziyaret ederek çalışanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

31.03.2025 10:27
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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki çeşitli kurumları ziyaret etti.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek görev yapan personellerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kaymakam Gündoğdu, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışan emniyet ve mensupları ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bayramda da görev başında olan personellerin bayramı yalnız geçirmemesi gerektiğini belirten Gündoğdu tüm görevlilere moral vererek, "Bayramda da hepimizin huzuru ve güvenliği için görev başındasınız. Hepinize sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Gündoğdu'dan Bayram Ziyaretleri - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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