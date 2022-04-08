Kaymakam Gürçam, vatandaşın sofrasında iftarını açtı - Son Dakika
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Kaymakam Gürçam, vatandaşın sofrasında iftarını açtı

08.04.2022 20:33
Kaymakam Gürçam, vatandaşın sofrasında iftarını açtı

Adana'nın Kozan ilçesi Kaymakamı Şafak Gürçam, Cerit Mahallesi'nde yaşayan Yıldız ailesine iftarda konuk oldu.

Adana'nın Kozan ilçesi Kaymakamı Şafak Gürçam, Cerit Mahallesi'nde yaşayan Yıldız ailesine iftarda konuk oldu.

Kozan'da kırsal mahallerde vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Şafak Gürçam eşi Petek Gürçam ile birlikte Cirit Mahallesi'nde Mustafa Yıldız isimli vatandaşın evine konuk oldu.

Cerit köyünde Mustafa Yıldız ve eşi Güllü Yıldız'ı ziyaret ederek iftar sofrasına konuk olan Gürçam, "Vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ile sık sık bir araya geliyoruz. Bugünde Ramazan'ın bereketli sofralarında Yıldız ailemiz ile bir araya geldik. Mustafa bey ilçemizde çok güzel ahşap el sanatları yapıyor. Güzel bir el sanatını ve hayranlıkla çalışmalarını takip ediyoruz. Bugünde o bereketli ramazan sofrasında bir araya geldik" dedi.

Mustafa Yıldız, Kaymakam Şafak Gürçam ve eşini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, "Kendi köyümde ahşaptan gemiler yapıyorum. Farklı bir çok ürün çıkarıyorum. Tarihi çarşıda bu çalışmaları tarihi dükkanlarda sergilemeyi turizmde tanıtmak çok isterim. Kaymakamımız eşi ile birlikte köyümüze geldi çok mutlu olduk. Devletin vatandaşın sofrasında samimi bir aile ortamı kurması gurur verici" diye konuştu. - ADANA

Kaymakam Gürçam, vatandaşın sofrasında iftarını açtı
Kaymakam Gürçam, vatandaşın sofrasında iftarını açtı
Kaymakam Gürçam, vatandaşın sofrasında iftarını açtı
Kaymakam Gürçam, vatandaşın sofrasında iftarını açtı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Gürçam, vatandaşın sofrasında iftarını açtı - Son Dakika


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