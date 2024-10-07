Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileriyle bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünde göreve devam eden ve emekli ola din görevlileri ile bir araya gelen Kaymakam Kahraman, din görevlilerinin taleplerini dinledi, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı. Kaymakam Kahraman, ilçede din görevlilerinin toplumun manevi değerlerini güçlendirme adına yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Kahraman'dan Din Görevlilerine Destek - Son Dakika
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