Kaymakam Kahraman\'dan Sporculara Teşekkür

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BİLECİK (İHA) – Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman 'Masa Tenisi Turnuvası'nda Bilecik 2'ncisi olan Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Pazaryeri Kaymakamı Kahraman başarılı genç sporcuları Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerini makamına kabul etti. Kahraman, Bilecik 2'ncisi olan genç sporculara başarıların devamını dileyerek genç yeteneklere hediyesini takdim etti. Okullarda masa tenisi başta olmak üzere tüm spor branşlarında Milli Eğitim Bakanlığının özenle çalıştığı anlatan Kaymakam Kahraman, öğrencilerin boş vakitlerinde sporsal faaliyetlere özen göstermesini istedi. - BİLECİK