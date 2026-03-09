Kaymakam Kan, Huzurevi Sakinleriyle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
Kaymakam Kan, Huzurevi Sakinleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

Kaymakam Kan, Huzurevi Sakinleriyle İftar Yemeğinde Buluştu
09.03.2026 23:21
Nazilli Kaymakamı Huriye Küpleri Kan, huzurevi sakinleriyle iftar yaparak birliktelik mesajı verdi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpleri Kan, Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi sakinleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpleri Kan, Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi sakinlerine iftar yemeği verdi. Akşam ezanı öncesi huzurevi sakinleri ile tek tek görüşen ve iftara katılımlarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Kan ve ilçe protokol üyeleri, özenle hazırlanmış iftar sofralarında farklı masalara oturarak ezanla birlikte iftar açtı. İlçe Müftüsü Hakan Türe'nin iftar duasının ardından yemek sona ererken Kaymakam Kan, yaptığı konuşmada, "Bu akşam iftarımızı huzurevi sakinlerimizle birlikte geçirdik. Onlarla birlikte olmak, onların tecrübelerinden faydalanmak çok güzeldi. Zaten sık sık farklı programlarla birlikte olmaktaydık. Bu güzelliği bizlere sağlayan başta il ve ilçe müdürlerimiz olmak üzere huzurevi çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

İftar yemeğinde Kaymakam Kan'a Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Müftüsü Hakan Türe, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mahmut Çetin, Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi Müdürü Abdülgani Kavak eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nazilli, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Kan, Huzurevi Sakinleriyle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:28
SON DAKİKA: Kaymakam Kan, Huzurevi Sakinleriyle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
