Kaymakam Kılıç Ciciler Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Kılıç Ciciler Köyü'nü Ziyaret Etti

Kaymakam Kılıç Ciciler Köyü\'nü Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Ciciler köyünde altyapı ve tarım çalışmalarını inceledi, çiftçilerle buluştu.

23.02.2025 12:53
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Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Ciciler köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarete, Özel İdare Müdürü Mehmet Akil Şahin, İlçe Tarım Müdürü Serkan Diker, Köy Muhtarı Mehmet Zelvi ve teknik ekipler de katıldı. Kaymakam Kılıç, Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi, Osmaneli Kaymakamlığı KHGB ve muhtarlık iş birliğiyle köyde yürütülen içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Kılıç, incelemelerin ardından Ciciler köyünde karnabahar ve ıspanak tarlalarını ziyaret etti. Çiftçilerle bir araya gelen Kılıç, tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziraat mühendisleriyle birlikte tarla buluşması gerçekleştiren Kılıç, köyde yetiştirilen kış sebzelerini yerinde inceledi ve üreticilere zirai teknik bilgiler aktardı.

Kaymakam Kılıç yaptığı kısa konuşmada, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için öncelikli olup, tüm kurumlarımızca tarımdan altyapıya her alanda köylerimizin kalkınması adına hizmet kalitesini artırmak amacıyla devlet, millet iş birliğiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kılıç Ciciler Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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