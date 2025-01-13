Kaymakam Kılıç Miniklerle Oynadı

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Osmaneli ilçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, minik öğrencilerle bir araya gelerek onların oyun arkadaşı oldu.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Gündüz Bakım Evi, Bebek ve Çocuk Kütüphanesine ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Kaymakam Kılıç, kurum yöneticilerinden yürütülen hizmetler hakkında bilgi alırken, eğitim alanını ve sınıfları tek tek gezdi. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kılıç, öğrencilerin yaptıkları etkinliklere katılarak, miniklerle birlikte çeşitli oyunlar da oynadı. Kaymakam Kılıç, "Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan biridir. Bu dönemde kazanılan temel alışkanlıklar, sosyal beceriler ve öğrenme sevgisi, bireyin tüm hayatını etkiler. Her çocuğun kaliteli bir okul öncesi eğitim alması, güçlü bir geleceğin teminatıdır" dedi. - BİLECİK