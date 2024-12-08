Kaymakam Kılıç, Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Kaymakam Kılıç, Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Kaymakam Kılıç, Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Osmaneli Kaymakamı, köy muhtarlarıyla durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek istekleri dinledi.

08.12.2024 16:37
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, köy muhtarları ile bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçeye bağlı köy muhtarları Ericek Köy Muhtarı Yaşar Şahin, Dereyörük Köy Muhtarı İdris Çetin, Belenalan Köy Muhtarı Mehmet Keskin, Kızılöz Köy Muhtarı Mustafa Yıldız, Borcak Köy Muhtarı Ali Çeltik ve Adliye Köy Muhtarı Ahmet Gül ile yapılacak olan çalışmalar ve durum değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Kaymakam Kılıç, "Köylerinin ve mahallerinin temsilcileri olan ve vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti ile giderilmesinde önemli görevler üstlenen muhtarlar, devletin vatandaşlara daha etkin şekilde ulaşmasında köprü vazifesi icra ederek toplumsal refaha büyük katkılar sağlıyor. Bu kapsamda, toplantıda, muhtarların istek ve şikayetleri dinlendik. Köyler için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kılıç, Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika

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