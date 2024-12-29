Kaymakam Kılıç OSB\'yi Ziyaret Etti

Yerel

BİLECİK (İHA) – Bilecik'e bağlı Osmaneli ilçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Güzel, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Akil Şahin, OSB Müdürü Üzeyir Elmas ve teknik ekiplerle birlikte Osmaneli Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek güvenlik, altyapı, fabrika inşaatları ve OSB alanındaki diğer yürütülen faaliyetler hakkında incelemede bulunarak yapılacak çalışmaları tespit etti.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden özel bir çelik fabrikasını ziyaret eden Kaymakam Kılıç, firma yetkililerinden inşaat faaliyetleri, üretime geçilme zamanı ve istihdam hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kılıç ziyaretlerinin sonunda, bölgedeki sanayi tesislerinin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, sanayi kuruluşlarının yerel ve ulusal ekonomiye sağladığı katkının önemine vurgu yaptı ve işletmelerin taleplerini dikkate alarak sanayi ve istihdamın gelişimi için gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti. - BİLECİK