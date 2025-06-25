Kaymakam Kılıç, Spor Kulübü Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Akademi Spor Kulübü yöneticileriyle spor alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Osmaneli Akademi Spor Kulübü yöneticileri Tarıkcan Turgut ve Gökhan Dimici Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıçı makamında ağırladı. Heyet kulübün faaliyetleri ile gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakamı Kılıç, "Bugün ilçemizde faaliyet gösteren Osmaneli Akademi Spor Kulübü yöneticileri ağırladım. Kendileri ile sportif faaliyetleri ve ilçemizde spor alanında bir takım değerlendirmeler yaptık. Bizler spora ve sporcuya her zaman destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde sportif alanlarda ve lisanslı sporcu açısından önemli bir yerde. Bizlerden bunları üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - BİLECİK