Kaymakam Kılıç\'tan OSB Ziyareti

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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, kentte bulunan Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek alanda incelemelerde bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçe ekonomisi alanında önemli yer kat eden OSB ziyaret ederek bölge yetkililerinden yürütülen altyapı ve fabrika yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı. Gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kaymakam Kılıç açıklamasında; "Jeopolitik konumu ve ulaşım imkanlılarıyla ülkenin en stratejik OSB'lerinden olan Osmaneli OSB'de ilçemizin üretim kapasitesinin artması ve yeni istihdam imkanları sağlanması için çalışmalar hızla devam etmekte" olduğunu belirtti. - BİLECİK