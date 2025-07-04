Kaymakam Mahir\'den anlamlı ziyaret

Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, ilçede ikamet eden şehit aileleri ile öksüz ve yetim aileleri ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Kaymakam Mahir, aile bireyleriyle sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde ailelerin yanında olduğunu hissettiren Kaymakam Mahir'e, ziyaret edilen hanelerde de ilgi büyüktü.

Ziyaretin sonunda vatandaşlar, gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - AĞRI