Kaymakam Mahir'den Köy Ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Mahir'den Köy Ziyareti

Kaymakam Mahir\'den Köy Ziyareti

Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Mahir, Abdiçıkmaz Köyü'nde vatandaşlarla buluşup sorunları dinledi.

10.10.2024 21:13
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Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, ilçe genelindeki köy ziyaretleri kapsamında Abdiçıkmaz Köyü Aşağı Tepecik mezrasını ziyaret etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve Özel İdare Müdür Vekili Abdullah Genç de eşlik etti. Kaymakam Mahir, köy halkıyla bir araya gelerek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, yapılan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Köy ziyaretinde halkla samimi diyaloglar kuran Kaymakam Mahir, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek adına yerinde gözlemlerde bulundu. Kaymakam Mahir, bu tür ziyaretlerin köylerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etme ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma adına önem arz ettiğini vurguladı.

"Köylerde yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz"

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kaymakam Mahir, devletin köylerdeki yaşam standardını yükseltmek için gereken çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Kaymakam Mahir, "Köylerimizi sık sık ziyaret ederek halkımızın ihtiyaçlarını bizzat dinliyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak ve sorunlarını yerinde çözüme kavuşturmaktır" dedi.

Kaymakam Mahir, ziyaret sırasında çocuklarla da yakından ilgilendi. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ile birlikte köydeki eğitim durumunu değerlendiren Mahir, köy okulunun ihtiyaçları ve eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Mahir, özellikle köylerdeki çocukların eğitimden en iyi şekilde yararlanmaları için gereken adımların atıldığını belirtti.

Abdiçıkmaz Köyü Aşağı Tepecik mezrasındaki köy sakinleriyle geleneksel kültürün bir parçası olan ata binme etkinliğine katılan Kaymakam Mahir, bölge halkının misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Mahir, ata binmenin bölge halkı için önemli bir gelenek olduğunu ve bu tür etkinliklerle köy kültürünün yaşatılmasının değerli olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarla birebir görüşmeler yapmaya ve köylerdeki sorunları yerinde çözmeye devam edeceğini vurgulayan Mahir, devletin her zaman halkın yanında olduğunu ve bölgedeki çalışmaların yakından takip edildiğini kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Mahir'den Köy Ziyareti - Son Dakika

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