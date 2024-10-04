Kaymakam Memiş Zeytin Hasadına Katıldı - Son Dakika
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Yerel

Kaymakam Memiş Zeytin Hasadına Katıldı

Kaymakam Memiş Zeytin Hasadına Katıldı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, zeytin hasadında işçilerin taleplerini dinleyip hasat yaptı.

04.10.2024 13:46
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Balıkesir'in Burhaniye Kaymakam İlyas Memiş, zeytin hasat sezonunun başlamasıyla Çoruk Mahallesi'ni ziyaret ederek zeytin bahçesinde zeytin hasadına katıldı.

Zeytin hasadında çalışan işçilerin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam işçilerle bir süre sohbet ederek zeytin hasadı yaptı. Kaymakam Memiş, zeytin bahçesinde incelemelerde bulunarak İlçe Tarım Müdürü Bora Tamer ve bahçe sahibi Hüseyin Sarıbaş'tan bilgi aldı.

Ziyarette Kaymakam İlyas Memiş'e, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan ve İlçe Tarım Müdürü Bora Tamer eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Memiş Zeytin Hasadına Katıldı - Son Dakika

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