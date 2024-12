Kaymakam Odabaş, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor

Yerel

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede ikamet eden şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek, istek ve ihtiyaçlarını dinlemeye devam ediyor.

Kaymakam Ahmet Odabaş; Malul Gazi Zeki Abacı'yı evinde ziyaret ederek ailenin ihtiyaç ve talepleri ile ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Şehit Jandarma Ütğm. İsmail Moray'ın annesi Necla Moray, Şehit Uzman Çavuş Özcan Mutlu'nun anne ve babası Süheyla-Necmi Mutlu, Şehit Tğm. Cem Yurtbekler'in babası Cengiz Yurtbekler'i evlerinde ziyaret ederek ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Şehit aileleriyle ve gaziler ile yakından ilgilenerek devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirten Kaymakam Odabaş; "Vatanı için canlarını feda eden şehitlerimize vefa, gazilerimize minnet borcumuzu yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Devletimizin kapısı da bizim gönül kapımız da her daim sizlere açıktır" dedi.

Kaymakam Odabaş'a ziyaretlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Elif Çakır ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Karayel eşlik etti. - BALIKESİR