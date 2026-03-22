Kaymakam Odabaş'tan bayramda şehit ailelerine ziyaret
22.03.2026 16:49
Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Odabaş ve eşi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır ile birlikte 2016 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Gökhan Kıncak'ın ailesi, 1995 yılında Tunceli'de terörle mücadele sırasında şehit olan Hakan Öner'in babası Neşet Öner ve 1991 yılında Şırnak'ta şehit olan Kara Pilot Kıdemli Üsteğmen Tanju Baytekin'in annesi Bedia Baytekin'i ikametlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Odabaş, ziyaretler sırasında şehit aileleriyle yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti. Odabaş, yaptığı açıklamada, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin en üst seviyeye çıktığı müstesna günlerdir. Bu anlamlı günde, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için en değerli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmek bizler için bir vefa borcudur. Şehitlerimizin emaneti olan anne ve babalarımız, bizim de anne ve babamızdır. Onların huzuru ve mutluluğu bizlerin önceliğidir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Ahmet Odabaş, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

