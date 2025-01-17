Kaymakam Öğrencilere Mesleğini Anlattı - Son Dakika
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Yerel

Kaymakam Öğrencilere Mesleğini Anlattı

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Mudurnu Kaymakamı Kalaycıoğlu, ortaokul öğrencilerine kaymakamlık mesleğini ve sorumluluklarını anlattı.

17.01.2025 13:58
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Kaymakamlığı öğrencilere anlattı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, ortaokul öğrencilerine kaymakamlık mesleğini anlattı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uzun süredir görev yapan Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu Mudurnu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ile 'Kariyer Buluşmaları' programı kapsamında bir araya geldi. Kaymakam Kalaycıoğlu, konuşmasında kaymakamlık mesleğinin sorumluluklarından, ilçenin mülki amiri olarak kamu kurum ve kuruluşlarını nasıl yönettiğinden bahsetti. Öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Kaymakam, mesleğin zorluklarını ve avantajlarını anlattı. "Kaymakam olmak için hangi şartlar gerekiyor?", "Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz?" gibi sorular yönelten öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Sohbetin sonunda, öğrenciler Kaymakam'a sevgi gösterisinde bulunarak alkışladı ve bir plaket takdim etti. Kaymakam Kalaycıoğlu, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaymakam Öğrencilere Mesleğini Anlattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Öğrencilere Mesleğini Anlattı - Son Dakika

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