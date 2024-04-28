İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Yurt Dışı Dil Eğitim Programı' kapsamında Kaymakam Halil İbrahim Okumuş kente veda etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Yurt Dışı Dil Eğitim Programı' kapsamında Kaymakam Halil İbrahim Okumuş kente veda etti

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen \'Yurt Dışı Dil Eğitim Programı\' kapsamında Kaymakam Halil İbrahim Okumuş kente veda etti

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Yurt Dışı Dil Eğitim Programı' kapsamında dil eğitimine katılmak için ilçedeki görevinden ayrılan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Selendi'den ayrıldı. 21 aydır vekaleten kaymakamlık görevini yürüten Okumuş, veda konuşmasında Selendi'ye teşekkür etti ve kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

28.04.2024 11:36  Güncelleme: 11:42
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İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Yurt Dışı Dil Eğitim Programı" kapsamında dil eğitimine katılmak için ilçedeki görevinden ayrılan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, kente veda etti.

21 aydır Selendi ilçesinde vekaleten kaymakamlık görevini yürüten Halil İbrahim Okumuş, yurt dışı dil programına katılmak üzere resmi kurumlara, esnafa ve vatandaşlara veda ederek ilçeden ayrıldı. Selendi'nin kendisi için her zaman güzel bir anı olarak kalacağını ifade eden Okumuş, "24 Ağustos 2022 tarihinde başladığım, yaklaşık 20 ay gibi bir süre içerisinde Selendi ilçesinde Kaymakam vekili olarak görev yapmakta iken İçişleri Bakanlığımızın açmış olduğu dil eğitimi kursu için önce Ankara'ya akabinde de İngiltere'ye gideceğimden dolayı çok sevdiğim ilçemize veda ediyorum. Mesleğimin ilk yıllarında Selendi gibi güzel bir ilçede görev yaptığım için kendimi şanslı hissediyorum. Selendi'de geçen 21 ay gibi bir süre içerisinde birlik ve beraberlik içinde çalıştık. En büyük kazancım sizleri tanımak olduğunu düşünüyorum. Eğitim, sağlık, asayiş, sosyal yardımlar ve diğer hizmet alanlarında çalışmalarımızı, toplumsal kalkınma ve refah düzeyinin artırılması amacı ile yürüttük. Bu vesile ile öncelikle görevim esnasında benden bilgi, tecrübe ve yardımlarını esirgemeyen sayın valimize, meslek büyüğümüz mülki idare amirlerimize, belediye başkanımıza, kurum amirlerimize, mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, Selendi'deki kuruluşlarımıza ve esnafımıza gösterdikleri ilgi ve samimiyetlerinden özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyor; güvenini, muhabbetini, sevgisini, dostluğunu, samimiyetini, misafirperverliğini her zaman hissettiren değerli Selendili heşehrilerime, değerli gazilerimize ve kıymetli şehit yakınlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaymakam Okumuş, konuşmasının ardından Belediye Başkanı Murat Daban olmak üzere kamu kurum, kuruluş ve vatandaşlara tarafından uğurlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Yurt Dışı Dil Eğitim Programı' kapsamında Kaymakam Halil İbrahim Okumuş kente veda etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Yurt Dışı Dil Eğitim Programı' kapsamında Kaymakam Halil İbrahim Okumuş kente veda etti - Son Dakika
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