Kaymakam Öztaş'a 'Yılın İdarecisi' Ödülü

16.02.2026 13:43
Batman Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, başarılı projeleriyle 'Yılın İdarecisi' ödülünü kazandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde görev yapan Kaymakam Muhammed Öztaş, yürüttüğü başarılı projeler ve devlet-millet kaynaşmasına sağladığı katkılarla "Yılın İdarecisi" ödülüne layık görüldü.

Görev süresi boyunca Gercüş'te eğitim, tarım ve altyapı alanlarında koordinasyonu sağlayan Öztaş, özellikle ilçenin modernizasyonu ve sosyal hizmetlerin tabana yayılması konularındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve vatandaşla kurulan doğrudan iletişim, ödülün verilmesindeki temel kriterler arasında yer aldı.

Kaymakam Öztaş, özellikle kış aylarındaki zorlu saha şartlarında görev yapan personelin çalışmalarını iyileştirmeye yönelik adımları ve kırsal kalkınma projelerine verdiği destekle biliniyor. Devlet-millet kaynaşmasını merkeze alan yönetim anlayışı, ilçedeki yerel dinamikler tarafından da karşılık buldu. - BATMAN

