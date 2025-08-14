Kaymakam Öztürk\'ün Spor Okulları Ziyareti

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaz dönemi spor okulları hakkında bilgi aldı.
Çeşitli branşlarda eğitim alan sporcularla bir araya gelen Kaymakam Öztürk, "Geleceğin profesyonel sporcu adaylarına başarılar diliyorum. Özveriyle çalışan antrenörlerimizi de tebrik ediyorum. Gençlerin sporla iç içe büyümelerinin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK
