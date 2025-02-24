Kaymakam Şahin Üreticileri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kaymakam Şahin Üreticileri Ziyaret Etti

Kaymakam Şahin Üreticileri Ziyaret Etti

Serik Kaymakamı, zirai don nedeniyle seralarda nöbet tutan üreticilere destek ziyaretinde bulundu.

24.02.2025 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Eskiyörük, Çandır ve Burmahancı Mahallelerindeki seralarda zirai don nöbeti tutan üreticileri ziyaret etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde üreticiler, zirai dona karşı seralarda tedbir alıyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve Meteorolojinin don uyarısı nedeniyle ilçedeki üreticiler, gece yarısından itibaren seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama yaparak ürünlerini korumaya çalışıyor. Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin Kayaburnu, Eskiyörük, Çandır ve Burmahancı Mahallelerinde zirai dona karşı ısıtma yapmak suretiyle nöbet tutan üreticilerle bir araya geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu'nun yanı sıra mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Şahin, seralarda incelemelerde bulundu, alınan tedbirler, ısıtma sistemleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Şahin, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün 21-25 Şubat tarihleri arasında ilçemizin de dahil olduğu sahil kesimler için zirai don hadisesi uyarısı yaptı. Sera üreticilerimiz 3-4 gündür ürünlerini don olaylarına karşı gecenin ilk saatlerinden itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutarak tedbir aldıklarını görüyoruz. Zirai don, üreticilerimiz için bbüyük bir tehdit oluşturuyor. Bugüne kadar don sebebiyle herhangi bir zararımız yok. Değerli çiftçilerimizin yaşadıkları zorlukları, meşakkati, alın terini, emeklerini görüyoruz. Devlet olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Zaten sizlerin zorluklarınıza ortak olmak bir beraber olduğumuzu vurgulamak için buradayız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Cemal Şahin, Ekonomi, antalya, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Şahin Üreticileri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: “HDP bakanlık alabilir“ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: "HDP bakanlık alabilir" dediğim için linç edildim
16:54 Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak İşte dev ihaleyi kazanan şirket Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
07:24 AK Partili Şamil Tayyar’dan MKYK tepkisi AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
05:16 Trump’tan kritik karar Bir anda herkesi kapının önüne koydu Trump'tan kritik karar! Bir anda herkesi kapının önüne koydu
04:36 Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu
02:46 Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 18:35:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Şahin Üreticileri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.