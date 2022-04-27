Kaymakam sosyal medyadan gençlerin iftar davetine kayıtsız kalmadı - Son Dakika
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Kaymakam sosyal medyadan gençlerin iftar davetine kayıtsız kalmadı

27.04.2022 11:12
Kaymakam sosyal medyadan gençlerin iftar davetine kayıtsız kalmadı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, halk oyunları ekibinin sosyal medya üzerinden yaptıkları iftar davetine kayıtsız kalmayarak, orucunun ekiple birlikte açtı.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, halk oyunları ekibinin sosyal medya üzerinden yaptıkları iftar davetine kayıtsız kalmayarak, orucunun ekiple birlikte açtı.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Hoyek Halk Oyunları ekibini davetini geri çevirmeyerek iftarını onlarla birlikte yaptı. Gençlerle orucunun açan Kaymakam Bolat, davetleri ve ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederek, "Sürekli, inançlı ve kararlı bir gençlik yetişiyor. Gençlerimiz kendini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesi ve şehrinde olup bitenlere duyarlı yeni bir neslin umudu. Hepsi pırıl pırıl. Onlarla iftar yapmak, sohbet etmek; sorularını yanıtlayarak görüşlerini dinlemek heyecan vericiydi. Gençlerimizden aldığım davetleri geri çevirmem mümkün değil. Onları sıklıkla ziyaret etmeye çalışıyorum. Bu kez iftar sofrasında beraber olduk. Orucu beraber bozduk iftar sohbeti yaptık fikirleri, önerileri bu ülkenin sırtının yere gelmeyeceğinin kanıtı gibi. Onlara emanet edeceğimiz cumhuriyetin, kadim tarihimizin yara almayacağına inanıyorum. Gözümüz arkada kalmayacak ki o kadar sağlam bir nesil yetişiyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam sosyal medyadan gençlerin iftar davetine kayıtsız kalmadı
Kaymakam sosyal medyadan gençlerin iftar davetine kayıtsız kalmadı

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Taner BOLAT, Karahisar, gençlik, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam sosyal medyadan gençlerin iftar davetine kayıtsız kalmadı - Son Dakika


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