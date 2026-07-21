Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımı devam eden Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı Sosyal Tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu.
İnşaat alanını gezen Kaymakam Topsakaloğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin mevcut durumu, inşaatın ilerleyişi ve planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Topsakaloğlu, çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.
Sosyal tesislerin tamamlanmasıyla birlikte jandarma personelinin sosyal yaşamına önemli katkı sağlanacağını belirten Topsakaloğlu, projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
İnceleme ziyaretine Bozyazı İlçe Jandarma Komutan Vekili Musa Tugantay da eşlik etti. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Topsakaloğlu Jandarma Tesislerini İnceledi - Son Dakika
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