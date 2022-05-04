Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü - Son Dakika
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Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü

04.05.2022 13:10
Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 5 yaşındaki Elvin Bayar'ı evinde ziyaret etti.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 5 yaşındaki Elvin Bayar'ı evinde ziyaret etti.

Tedavisine evde devam eden küçük Elvin ile yakından ilgilenen Kaymakam Tunç, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli çalışmaların başlatacağını ifade etti. Bayar ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Tunç, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - ŞIRNAK

Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü
Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü
Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü

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Mehmet Tunç, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Tunç, köpek saldırısına uğrayan çocukla görüştü - Son Dakika


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