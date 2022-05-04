Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı

04.05.2022 13:37
Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede görevli personellerle bayramlaştı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede görevli personellerle bayramlaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cizre Belediyesini ziyaret ederek görev başındaki polis, jandarma, itfaiye ve zabıta personellerinin Ramazan Bayramını kutlayan Kaymakam Tunç, ardından Cizre Devlet Hastanesini ziyaret ederek, tedavi gören hastalar, hasta yakınları ile hastanede görevli personellerin bayramını kutladı.

Kaymakam Tunç'a, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Uğur Işık, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Muhammed Uysal eşlik etti. - ŞIRNAK

Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı
Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı
Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı
Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı
Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı
Kaymakam Tunç, kurum personelleriyle bayramlaştı

YORUMLAR
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Hisarcık, Jandarma, Şırnak, Cizre, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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