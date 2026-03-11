Kaymakam Tutal\'dan Öğrencilere İftar ve Tavsiyeler

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, kurum amirleri ile birlikte Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen programda öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Kaymakam Tutal, iftar öncesinde öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ederek eğitim hayatı, hedefler ve gelecek planları üzerine samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulundu.

İftarın ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Tutal, kendi eğitim ve meslek hayatından örnekler vererek gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere disiplinli çalışmanın, hedef belirlemenin ve kendilerini sürekli geliştirmelerinin önemini vurgulayan Tutal, "Gençlerimizin iyi bir eğitim alarak ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstleneceğine inanıyorum. Sizler bizim en büyük umudumuzsunuz" ifadelerini kullandı.

Programda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kaymakam Tutal, gençlerin düşüncelerini ve taleplerini dinleyerek onların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, öğrenciler ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılanırken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - KARS