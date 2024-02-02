Yerel

IHAAW144118-GEN/2-02-2024

- Kaymakam Yakuta, ev ziyaretlerine devam ediyor

(Fotoğraflı)

Necati Kanbur

MUĞLA (İHA) - Hane ziyaretlerine devam eden Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Gürköy Mahallesi'nde ikamet eden Gökçeoğlu ve Türk ailelerine hane ziyaretinde bulundu.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta kamu kurum ve kuruluşlarına düzenli olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra ilçenin farklı mahallelerinde hane ziyaretlerine de devam ediyor. Kaymakam Yakuta bu kapsamda Gürköy Mahallesi'nde ikamet eden Gökçeoğlu ve Türk ailelerine hane ziyaretinde bulundu. Aile bireyleri ile sohbet eden Kaymakam Mesut Yakuta ailelerin talep ve isteklerini dinleyerek sağlık ve sıhhatlerini sordu. Aileler ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Kaymakam Yakuta, ailelerin talepleri doğrultusunda imkanlar dahilinde ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Ziyaretlerde Kaymakam Yakuta'ya, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili, SYDV müdürü ve Gürköy Mahalle Muhtarı eşlik etti.

(UE-Y)

2.02.2024 14: 42: 25 TSI

NNNN - AYDIN