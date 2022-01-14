Üye Girişi
KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu - Son Dakika

KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu

14.01.2022 11:54
KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve eğitime ilişkin hizmetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve eğitime ilişkin hizmetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) çeşitli mesleki eğitim kursları, sergiler, seminer ve etkinlikler ile 2021 yılında yapmış olduğu tüm hizmetlerinde toplam 161 bin 435 kişiye dokunarak vatandaşların gelişimine katkı sağladı.

Kayseri genelinde 13 farklı noktada 11 farklı birimi sayesinde sanat ve mesleki eğitim kursları ile hizmetlerini yürüten KAYMEK, kurs ve eğitimlerin yanı sıra düzenlediği sergi, seminer ve etkinliklerle toplumda mesleki eğitim ile kültür faaliyetlerinin adresi oldu. KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde 2021 yılında 21 farklı alanda 116 farklı branşta teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini yürütüyor. Bu kapsamda Kayseri merkez ve ilçelerde yer alan KAYMEK İhtisas Merkezi, Akademi, Argıncık, Beyazşehir, Erkilet, Göznuru, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Sümer, TOKİ, Sanat Merkezi, Ziya Gökalp, Sancaktepe ve Bosna Hersek'in Mostar kentindeki Mostar birimi ile 2021 yılında KAYMEK, toplam 13 noktada 6 bin 966 kursiyere hizmet verdi. Bünyesinde yer alan alanında uzman sanatçı ve mesleki eğitimci kadrosunun eğitim verdiği kursiyerlerle birlikte yapılan eserlerin yıl içerisinde sergilendiği; 'Karma Sanat Sergisi, Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı Sanat Sergisi, KAYMEK Sanat Sergisi, Kainatın Kalbi Kabe-i Muazzama El Sanatları Sergisi, 15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi, Anadolu'nun Özü: Ahilik Sanat Sergisi, E-38 Sanat Sergisi, Dekoratif Ahşap Süsleme Sergisi ve son olarak da Kayseri'm Sanat Sergisi' gibi karma ve birbirinden ilgi çekici sergiler ile halkın kültür gelişime katkı sağlandı. 2021 yılı içerisinde açılan sergiler ise 63 bin 625 kişi tarafından ziyaret edildi.

KAYMEK'in yıl boyunca düzenlediği kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere verilen sanat, mesleki ve hobi kursları, Görgü ve Nezaket Kuralları, Temel İşaret Dili, Stres Yönetimi, Kurumsal İmaj Yönetimi, AFAD Semineri, İletişim Yöntem ve Teknikleri, Fotoğrafçılık Eğitimi, Mesleki İngilizce, Kurumsal İletişim ve Kurumsal Yazışma, Öfke Kontrolü, Meslek Etiği, Etkin Dinleme, Grup ve Örgüt İletişimi, Kadın Hakları konulu seminerlerden 2 bin 784 kişi faydalandı. KAYMEK Gençlik Merkezleri 11 farklı tesiste hizmetlerini yürüterek 2021 yılında yaz okulunda bin 769, eğitim-öğretim döneminde 5 bin 407 ve diğer hizmetler olmak üzere toplam 14 bin 793 gence hizmet verdi. Genç dostu Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren KAYMEK, genç vatandaşlara da imkan tanıyarak gençlerin gelişimine ve eğitimine kayıtsız kalmadı. Kayseri'nin merkez olduğu kadar kırsalda da sosyal hizmetlerden faydalanması için oluşturulan ilçelerdeki 15 Sosyal Yaşam Merkezleri vasıtasıyla toplamda 34 bin 744 kişiye ulaşan KAYMEK, 'Akademik Ders Takviyeleri, Sanat Kursları, Mesleki Eğitim ve Gelişim Kursları, Akıl Oyunları, Dijital Kütüphane, Sportif Faaliyetler' gibi alanlarda ziyaretçilerine hizmetler ulaştırdı.

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile KAYMEK, ücretsiz olarak verdiği ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde, 2021 yılında 21 bin 719 kişiye hizmet vererek toplumun en önemli kurumu olan aileyi gözetti. Merkez, farklı platformlarda düzenlediği canlı yayınlarla 150 bin izlenmeye ulaşıldı. KAYMEK bünyesinde 21 Eylül 2020 tarihinde eğitim faaliyetlerine başlayan Uzaktan Eğitim Merkezi'nde (UZEM) 2021 yılında 14 bin 181 öğrenci ve kursiyere eğitim verilerek özellikle pandemi döneminde hizmetlerin aksatılmadan evlere iletilmesi sağlandı. - KAYSERİ

KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu
KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu
KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu
KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu
KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Mesleki Eğitim, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu - Son Dakika


İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı         
12:23
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi         
11:39
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar         
10:49
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40

Son Dakika Haberleri
12:22 Aşk bitti! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, sosyal medyada birlikle göründükleri fotoğrafları sildi!
12:16 Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
12:03 Son dakika! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri
12:02 Haftanın son gününde altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
12:01 Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz
11:54 Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusundan sonra yüzde 10'dan fazla değer kazandı
11:53 Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi
11:40 Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?
11:35 Karısını bıçaklayarak öldürdü! Sonra aynı bıçakla kendisini yaralayıp, kafasını duvarlara vurdu
11:26 Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 12:32:00. #1.11#
SON DAKİKA: KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement