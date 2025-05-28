KAYMEK, Gençlerin Sınav Heyecanını Paylaşıyor

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), gençlerin akademik başarısını desteklemek amacıyla düzenlediği TYT ve AYT deneme sınavlarıyla sınav heyecanını paylaşmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitimli ve donanımlı bireyler yetiştirme vizyonu doğrultusunda hizmet veren KAYMEK, gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli kurs, seminer ve etkinlikleri de hizmet yelpazesine ekliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik eğitim ve kültür hizmetlerini yürüten KAYMEK, öğrencilerin üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlanabilmesi için düzenli olarak TYT ve AYT deneme sınavları gerçekleştiriyor. Genç KAYMEK tesislerinde yapılan sınavlarla öğrencilerin sınav deneyimi kazanması ve eksiklerini görerek kendilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Öğrenciler, düzenli deneme sınavları ve soru çözüm etkinlikleri ile sınav stresini yönetme ve zaman planlaması gibi önemli becerileri edinirken, aynı zamanda kendi kabiliyetlerini keşfediyor. Bu sayede KAYMEK, Kayseri gençliğinin çok yönlü gelişimine katkıda bulunarak onların başarılarına güçlü bir destek sağlıyor.

Öğrenciler de bu ücretsiz olarak sunulan eğitim imkanlarından dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ettiler.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp Genç KAYMEK tesisini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

KAYMEK Gençlik Merkezleri, gençlerin eğitim yolculuğunda güvenilir bir rehber olarak sınav hazırlık sürecine kaliteli ve nitelikli katkılar sunmaya devam edecek. - KAYSERİ