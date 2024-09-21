KAYMEK'ten 2024-2025 Eğitim Yılı İçin Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika
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KAYMEK'ten 2024-2025 Eğitim Yılı İçin Kurs Kayıtları Başladı

KAYMEK\'ten 2024-2025 Eğitim Yılı İçin Kurs Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK, Değer Gençlik Merkezi bünyesinde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı için kurs kayıtlarını başlattı. 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik 5 farklı atölyede 18 istasyonda eğitim verilecek.

21.09.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kültür sanat etkinlikleri ile kursların yanı sıra mesleki eğitim hizmetini de başarılı bir şekilde vatandaşlara sunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Değer Gençlik Merkezi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Kurs kayıtlarını başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda kaliteli ve etkin bir eğitim anlayışı ile hizmet veren KAYMEK, özellikle öğrencilere yönelik kurs içerikleri ile takdir topluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kurslar alanında marka kuruluşu olan KAYMEK, 'Gençliğe Değer' sloganı ile hizmet veren Değer Gençlik Merkezi kurslarına müracaatları almaya başladı.

Bu kapsamda, kayıtları başlayan Değer Gençlik Merkezi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Kurslarında 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görecek.

5 Farklı atölyede, 18 farklı istasyonda, yılda 315 saat eğitim

KAYMEK'in Değer Gençlik Merkezi kurslarında 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan 5 farklı atölyede, 18 farklı istasyonda eğitim görecek öğrenciler, el sanatlarından tiyatro eğitimine birçok alanda kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Eğitimler, haftada 2 gün olmak üzere 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında toplam 315 saat şeklinde planlandı.

Tamamen ücretsiz kurslar hakkında detaylı bilgiye 0 352 333 18 18 nolu telefon üzerinden erişebilecek vatandaşlar, ön kayıt işlemlerini ise www.kaymekonline.com adresinden gerçekleştirebilecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYMEK'ten 2024-2025 Eğitim Yılı İçin Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika

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