KAYMEK'ten yılın son sergisi: 'Kayseri'm Sanat' - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan, 51 farklı el sanatı ile 78 eserden oluşan Kayseri'm Sanat Sergisi'nin açılışını yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi girişindeki sergi salonunda gerçekleşen açılışa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile yönetimi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı. KAYMEK tarafından 2.5 ay gibi kısa bir sürede Kayseri kadim medeniyetinin yer aldığı tarihi ve doğal güzellikleri anlatan 51 farklı el sanatı ile 78 eserden oluşan serginin açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç; "Maşallah KAYMEK birimimizde etkinlikler bitmiyor. KAYMEK'in çok değerli öğretmen ve öğrencilerinin yeteneklerini görmek onların yaptığı ürünleri burada hakikaten görerek keyif almak, onları da motive etmek amacıyla bir araya geliyoruz. İnşallah bu güzel Cuma gününde, yılın en son gününde 2021 yılının bu zengin etkinlikleri arasında, KAYMEK'in bu faaliyetinin de hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Sergi hakkında Başkan Büyükkılıç ve misafirlere bilgiler veren KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan ise "Şehrimizin kadim medeniyetinin yer aldığı tarihi ve doğal güzelliklerini anlatmaya gayret ettiğimiz geleneksel el sanatlarımızla 78 eserle 51 farklı el sanatı kullanarak, toplamda 2,5 aylık bir sürede icra edilen sanat eserlerini sergiliyoruz. Ancak buradaki en önemli mesajımız şudur; sizlerin vasıtasıyla Kayseri'mizin tarihi ve doğal güzelliklerini, kadim medeniyetimizin bizlere bıraktığı izleri tüm dünyaya buradan yansıtmaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ile beraberindeki misafirler, sergiyi ilgiyle gezerek, eserler hakkında bilgiler aldılar. - KAYSERİ