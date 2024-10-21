Kaynarca\'da Ölü Yunus Bulundu

Yerel

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 2 metre boyunda ölü yunus balığı sahile vurdu.

Kaynarca ilçesi Karaboğaz Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya vurmuş yunus balığını görünce yanına yaklaştı. Herhangi bir tepki vermeyen balığın öldüğünü fark edince şaşıran vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. - SAKARYA