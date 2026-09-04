Kaynaşlı'da aronya bahçesinde hasat öncesi inceleme yapıldı, üretici bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaynaşlı'da aronya bahçesinde hasat öncesi inceleme yapıldı, üretici bilgilendirildi

Kaynaşlı\'da aronya bahçesinde hasat öncesi inceleme yapıldı, üretici bilgilendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında 5 dekarlık alanda yetiştirilen aronya bahçesinde incelemelerde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, üretici Hüseyin Koç'tan hasat süreci hakkında bilgi alırken, aronyanın katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin üretici gelirlerine katkı sağlayacağını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 5 dekarlık alanda İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yetiştirilen Aronya bahçesinde incelemelerde bulunuldu. Üretimde kalite ve ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyünde Aronya üretimi yapan üretici Hüseyin Koç'un 5 dekarlık bahçesinde incelemelerde bulundu.

İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretim yapılan bahçede, hasat olgunluğuna ulaşan Aronya ürünleri incelendi. Üretici Hüseyin Koç'tan Aronya yetiştiriciliği, bakım çalışmaları ve hasat süreci hakkında bilgi alınırken, teknik ekip tarafından da bahçenin mevcut durumu değerlendirildi. Program kapsamında Aronya'nın işlenmesiyle elde edilen farklı ürünler de tanıtıldı. Aronya'nın yalnızca yaş meyve olarak değil, katma değerli ürünlere dönüştürülerek değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

"Aronya alternatif ürünlerden biri"

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, ürün çeşitliliğinin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Uzun, "Aronya, son yıllarda üreticilerimizin ilgi gösterdiği alternatif ürünlerden biri. İlimizin iklim ve toprak şartlarına uygun ürünlerin doğru üretim teknikleriyle yetiştirilmesini önemsiyoruz. Özellikle İyi Tarım Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen üretim, hem kaliteli ve güvenilir ürün elde edilmesi hem de doğal kaynakların korunması açısından değer taşıyor." dedi.

Üretilen Aronya'nın işlenerek farklı ürünlere dönüştürülmesinin üretici gelirlerine de katkı sağlayacağını belirten Uzun, üretimin yanı sıra ürünlerin işlenmesi, çeşitlendirilmesi ve pazara katma değerli şekilde sunulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Hüseyin Koç, Esra Uzun, İnceleme, Kaynaşlı, Tarım, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaynaşlı'da aronya bahçesinde hasat öncesi inceleme yapıldı, üretici bilgilendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:25
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:54:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kaynaşlı'da aronya bahçesinde hasat öncesi inceleme yapıldı, üretici bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement