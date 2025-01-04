Kayseri Avcılık Derneği Genel Kurulu 18 Ocak\'ta

Kayseri Merkez Avcılık ve Atıcılık Derneği 18 Ocak'ta genel kurul yapacak.
Kayseri Merkez Avcılık ve Atıcılık Derneği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Dernek merkezinde yapılacak olan genel kurul toplantısı saat 19.00'da başlayacak.
18 Ocak'taki gene kurul toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamaması taktirde ikinci toplantı 25 Ocak'ta aynı saat ve yerde yapılacak. - KAYSERİ
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