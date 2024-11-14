Kayseri Belediyesi\'nden Personeline Sağlık Eğitimi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından birimlerinde çalışan personele yönelik 'boyun ve sırt ağrıları' konulu eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, "Sağlığımız, hayat kalitemizin temelidir. Bu eğitimle daha sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atacağımıza inanıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli periyotlarla düzenlenen eğitim seminerleri tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede, Op. Dr. İsmail Akdemir, Belediye Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi personeline boyun ve sırt ağrıları konulu eğitim verdi. Akdemir, ofis çalışanlarında kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının azaltılması için yapılması gereken ergonomik düzenlemeler ile ilgili bilgi aktardı. Op. Dr. İsmail Akdemir, kadın, erkek ve çocuklarda boyun, bel ağrısı, boyun düzleşmesi, boyun fıtığı ve fibromiyalji gibi konular hakkında sunum yaparak, önemli bilgiler verdi. Akdemir, doğru duruş, egzersizler ve günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili yöntemlerle sağlığın nasıl korunabileceğini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, programda yaptığı konuşmada, "Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Eğitim seminerlerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi. Konuşmasında 'Sağlık her işin başıdır' diyen Soyak, "Sağlığımız, hayat kalitemizin temelidir. Bu eğitimle daha sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Yardımcısı Soyak, katılımın yoğun olmasından dolayı da personele teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Hastane Müdürü Mustafa Karadeniz ise Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, Türk Kızılayı hakkında bilgiler paylaştı. - KAYSERİ