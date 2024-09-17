Kayseri Belediyesi'nden Selzedelere Canlı Hayvan Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Belediyesi'nden Selzedelere Canlı Hayvan Desteği

Kayseri Belediyesi\'nden Selzedelere Canlı Hayvan Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Güllüce Mahallesi'nde sel felaketinde tavukları telef olan bir vatandaşa canlı hayvan desteğinde bulundu. Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, tarımsal hizmetler alanında destek sağlandı.

17.09.2024 12:56  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, Bünyan Güllüce Mahallesi'ndeki selde tavukları telef olan vatandaşa canlı hayvan desteği gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatı ile geçtiğimiz ay aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana gelen Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'ndeki afetin ilk anlarından itibaren bölgede çalışmalar yaparak yaraları saran Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden zarar gören vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Bünyan Güllüce Mahallesi'ndeki selde zarar gören, tavukları telef olan Necati Turan isimli vatandaşa, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in girişimleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatı ile canlı hayvan desteği gerçekleştirildi. Bünyan Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emre Taşçı, "Sel afetinde zarar gören, hayvanları telef olan kardeşimize, Selahattin Başkanımızın girişimi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle hayvan desteğinde bulunuyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz, hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Destekten dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür eden selde hayvanları telef olan Necati Turan ise "Hem Memduh Başkanıma hem de Selahattin Başkanıma çok teşekkür ederim. Zararımızı karşıladılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da verdiği bilgilerde, yaklaşık 3 hafta önce sel felaketi yaşadıklarını ve bir vatandaşın vefat ettiğini dile getirerek, Allah'tan rahmet diledi. Safrantı, "Necati kardeşimizin tavukları telef olmuştu. Selahattin Metin başkanımız bu sıkıntıyı bizlere iletince Memduh Başkanımız da bize talimat verdi. Biz de o talimatın gereğini yerine getirmiş oluyoruz. Bize bu desteği sağlamamıza vesile olan Selahattin başkanımıza ve Memduh Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Politika, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Belediyesi'nden Selzedelere Canlı Hayvan Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Belediyesi'nden Selzedelere Canlı Hayvan Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement