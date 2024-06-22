Kayseri Beştepeler Mesire Alanı Yenilendi - Son Dakika
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Kayseri Beştepeler Mesire Alanı Yenilendi

Kayseri Beştepeler Mesire Alanı Yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Beştepeler Mesire Alanı'nda yenileme çalışması yaparak vatandaşlara daha güzel ve konforlu bir alan sunmayı hedefliyor.

22.06.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mini hayvanat bahçesi, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Evi, oyun alanı, piknik imkanları ve gün batımı manzaralarıyla vatandaşların uğrak yeri olan Beştepeler Mesire Alanı'nda yenileme çalışması yaptı.

Kent merkezi ve ilçelerde yeşil alanlar ile mesire alanlarına yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, kullanımda olan mesire alanlarında da iyileştirme çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kentin önemli turistik ve yeşil alan merkezi olarak dikkat çeken, mini hayvanat bahçesi, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Evi, oyun alanı, piknik imkanları ve gün batımı manzaralarıyla vatandaşların uğrak yeri olan Beştepeler Mesire Alanı'nda yenileme çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, bakımı yapılan 307 bin metrekarelik bir alana sahip olan Beştepeler Mesire Alanında sulama, çim biçme gibi bitki bakımlarının yanı sıra temizlik faaliyetleri ile hizmete devam ediliyor. Vatandaşlara daha güzel ve konforlu alanlarda hizmet etmek amacıyla Beştepeler Mesire Alanı'nda piknik masalarını yenileme çalışması yapan ekipler, toplam 330 adet piknik masası bulunan alanda neredeyse tamamını revize ederek hizmete sundu.

Geniş yeşil alanları ile sıcak yaz günlerinde büyük ilgi gören Beştepeler Mesire Alanı'nda kent donatıları değişimi ve ilaveleri de yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Beştepeler Mesire Alanı Yenilendi - Son Dakika

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