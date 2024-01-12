Kayseri Bilim Merkezi, 74 Öğrenciye Robomaç Algoritma Etkinliği Düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bilim faaliyetleri yürüterek başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara bilimi sevdirmek ve bilimsel etkinlikler düzenlemek doğrultusunda çalışmalar yapan Kayseri Bilim Merkezi, 74 minik öğrenciye uygulamalı robomaç algoritma etkinliği fırsatı sundu.

Kayseri'yi eğitim şehri haline getirmeyi hedefleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi'nde dolu dolu etkinlikler ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Bilim Merkezi, 7 yaşlarındaki Besime Özderici İlköğretim Okulu'ndan 74 öğrenciyi robomaç algoritma etkinliğinde buluşturdu. Kayseri Bilim Merkezi, son yıllarda öğrenciyi karmaşık söz diziminden kurtarıp görsel odaklı olan ve kodlama öğrenimini kolaylaştıran blok tabanlı programların robotik eğitiminde önemli bir yer almaya başlaması ile faaliyetlerini güncelledi. Bilim Merkezi, sahip olduğu robotik kodlama atölyesinde öğrencilere kodlamanın temel basamağı olan algoritma eğitimi ile eğitimlere başlarken, bu aşamada öğrencilerin, algoritmik düşünce becerisini geliştirip, problemi işlem basamaklarına bağlı kalarak çözme ve karar verme yetilerini geliştirmelerini hedefliyor.

Atölyelerde kullanılan robotlar ile kodlamayı daha somut, kalıcı ve eğlenceli bir şekilde öğretme imkanı tanıyan Kayseri Bilim Merkezi'nde, robotik atölyeleri ile öğrencilerin hayatı öğrenmek ve farklı alanlardaki bilgileri harmanlayarak farklı bakış açıları ile olay ve problemlere çözümsel yaklaşımlar geliştirmeleri de hedefleniyor. Bunun yanı sıra yalnızca bilgisayar bilimi değil, matematik, fen ve mühendislik alanlarından da beslenerek disiplinler arası yaklaşım ile eğitimler veriliyor. - KAYSERİ