Kayseri Bilim Merkezi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Arduino Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Bilim Merkezi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Arduino Eğitimi

Kayseri Bilim Merkezi\'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Arduino Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Bilim Merkezi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz arduino eğitimi sunuyor. Eğitim, robotik kodlama ve yazılım alanında öğrencilere önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

09.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Bilim Merkezi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz arduino eğitimi sunuyor. Eğitimin, robotik kodlama ve yazılım alanında öğrencilere önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Türkiye'nin 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi, sadece Kayseri'de değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de teknoloji ve bilim alanında önemli etkinlikler gerçekleştiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, üniversitede eğitim gören öğrenciler için ücretsiz arduino eğitimi düzenliyor. Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim programı; elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak veriliyor. Arduino eğitimi, 1,5 ay süresince, temel seviyeden başlayarak, adım adım daha ileri seviyelere geçilerek öğrencilere öğretiliyor. Kayseri Bilim Merkezi Robotik Kodlama Eğitmeni Turgay Seyli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Robotik kodlama ve yazılım gibi değişik atölyeler gerçekleştiriyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi'nde elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde olan öğrencilerimize arduino eğitimlerine başlattık. Yaklaşık 1,5 ay boyunca temel seviyede arduino eğitimi gerçekleştireceğiz. En basit halinden ilerleyerek, seviye seviye geçeceğiz" diye konuştu. Eğitimde yer alan öğrencilerden Buse Yıldırım ise; "Biz burada arduino eğitimi alıyoruz. Birlikte çok güzel şeyler yaptık. Led lambalar yaptık, trafik ışıkları yaptık, daha da güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu. Açık kaynak kod kullanarak yazdıkları arduino eğitiminin özellikle robotik kodlamada çok fazla kullanıldığını dile getiren Yıldırım, hem yazılımla hem de bu işin teknik boyutu ile uğraştıklarını vurgulayarak, "Normalde arduino setleri çok pahalı setler. Bu kaynaklara ulaşmak biz öğrenciler için çok fazla zor oluyor. Ama bize burda kaynaklara sınırsız erişim sağlıyorlar. Aynı zamanda Bilim Merkezi bize, haftanın iki günü boyunca zaman ayırarak bu eğitimi vermiş bulunuyorlar" şeklinde konuştu.

Bu eğitim, öğrencilere hem yazılım hem de teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra, robotik kodlama alanındaki yetkinliklerini de arttırmayı amaçlıyor. Kayseri Bilim Merkezi, bu eğitimi öğrencilerine sunarak, onların teknoloji alanındaki bilgi seviyelerini geliştirmeyi sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Yazılım, kayseri, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Bilim Merkezi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Arduino Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Suriye’de bundan sonra ne olacak Bakan Fidan’dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 5 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 5 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
16:25 Doğu Perinçek’in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı
16:08 Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii’nde bugün namaz kılınıyor Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor
15:53 Suriye Milli Ordusu Münbiç’te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı
15:50 Okan Buruk’tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
15:38 Arda Turan, Eyüpspor’a tarihinde bir ilki yaşattı Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
15:33 Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ’Esad’ desteği: Başarı hepimize ait Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 11:58:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Bilim Merkezi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Arduino Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.