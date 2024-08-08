Kayseri Bünyan'da Asfalt Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri Bünyan'da Asfalt Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Bünyan\'da Asfalt Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde asfalt bakım, onarım, yenileme ve yama çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında Camiicedit mahallesinde çalışmalara başlandı. Başkan Selahattin Metin, tüm mahallelerin bakım, onarım, yenileme ve yama eksiklerinin giderilene kadar çalışmaların devam edeceğini belirtti.

08.08.2024 17:34  Güncelleme: 17:36
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde asfalt bakım, onarım, yenileme ve yama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca ilçe genelinde başlatılan çalışmalar çerçevesinde Camiicedit mahallesinde çalışmalar başladı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in talimatları ile başlatılan asfalt bakım, onarım, yenileme ve yama çalışmaları sırasıyla İbrahimbey, Camiicedit, Camiikebir, Dervişağa, Sümer, Bayramlı, Sağlık, Yavuz Selim, Cumhuriyet, Fatih ve Gergeme mahallelerinin tamamında devam edecek. İlçe merkezindeki çalışmaların tamamlanması ile köy bağlantı yollarında çalışmalar başlayacak. Başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Selahattin Metin; "Dün İbrahimbey ve Camiicedit mahallemizde çalışmaları başlattık. İlçemizdeki tüm mahallelerin bakım, onarım, yenileme ve yama eksikleri giderilip yollarımız tertemiz olana kadar çalışmalar devam edecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Nurettin Kocabay'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediyesi resmi hesaplarından yapılan paylaşımda başlatılan çalışmalarla ilgili halkın günlük olarak bilgilendirileceği ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Bünyan'da Asfalt Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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