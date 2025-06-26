Kayseri Büyükşehir Başkanı, İlçe Belediye Başkanları ile Yatırım Değerlendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Başkanı, İlçe Belediye Başkanları ile Yatırım Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Kayseri Büyükşehir Başkanı, İlçe Belediye Başkanları ile Yatırım Değerlendirme Toplantısı Düzenledi
26.06.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu'nun belediye başkanlarıyla bir araya gelerek ilçelere yapılan ve yapılacak yatırımları değerlendirdi. Büyükkılıç, iş birliği ve hizmet anlayışını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri'nin doğa ve tarih zenginlikleri ile bilinen Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu'nun belediye başkanlarını konuk ederek, "Değerli başkanlarımızla iş birliği halinde çalışmalar sürdürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar Belediye Başkanları ile ilçelere yapılan ve yapılacak yatırımları masaya yatıran Başkan Büyükkılıç, ilçeler ve merkezde olmak üzere tüm vatandaşları hizmetle kucakladıklarını vurguladı. İlçelerdeki vatandaşları bağırlarına bastıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Kardeşlerimizin tamamını bağrımıza basıyor, kucaklıyor, ayrım yapmadan hepsini hizmetlerimizle buluşturmak suretiyle memnuniyetlerini sağlamaya çalışıyoruz" diyerek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ve kuruluşlarını, gerçekleştirdikleri çalışmalar dolayısıyla tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, amaçlarının kendilerini seven, güvenen hemşehrilerine layık olmak olduğunu vurgulayarak, "Bizleri seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize, yerelde kendi ilçe belediye başkanlarımız, genelde de kırsalımızla birlikte Fen İşleri birimimiz, elektrik şirketimiz gibi kurumlarımızın yaptığı çalışmalar açısından hizmetlerimiz iletmeye çalışıyoruz. Varsa beklentileri, varsa yeni gündeme gelecek konular onları dinliyoruz. İstişare ediyoruz hem de bir bakıma muhabbete vesile olacak ortamda değerlendirme toplantısını da yapıyoruz. Değerli başkanlarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Amacımız bizi seven güvenen hemşehrilerimize layık olmak" şeklinde konuştu. Büyükkılıç sözlerinin sonunda, Büyükşehir Belediyesi olarak iş birliği halinde çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Değerli başkanlarımızla iş birliği halinde çalışmalar sürdürüyoruz. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyorlar. Sağ olsunlar var olsunlar" ifadelerinde bulundu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise Yahyalı'ya yönelik hizmetleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür ederek; "Kırsal bölgelerimiz sağ olsun beklentimizin çok daha üzerinde Allah için hizmet aldık. Ben şahsınıza, şirketlerimize, genel sekreterimiz başta olmak üzere tüm bürokratlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 16 ilçemiz var. Hiçbirini diğerinden ayırt etmeksizin, her zaman yanımızda oldunuz. Bu da tabi bizim en büyük artımız diye düşünüyorum. Biz sizden memnunuz, cenab-ı Allah da sizden razı olsun" dedi ve Büyükkılıç'ın Kayseri Modeli belediyecilikte kendilerine ağabeylik yaptığını dile getirerek gerçekleşen hizmetleri sıraladı.

Yatırım değerlendirme toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen de katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Başkanı, İlçe Belediye Başkanları ile Yatırım Değerlendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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