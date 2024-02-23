Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Berat Kandili\'ni Kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kayseri başta olmak üzere tüm İslam aleminin 11 ayın sultanı Ramazan'ı müjdeleyen Berat Kandili'ni tebrik eden Büyükkılıç, "Mübarek Berat Kandili'nde hemşehrilerime, Müslümanlara sağlık, huzur, mutluluk ve güzel günler diliyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili mesajında Şaban ayının on beşinci gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denildiğini ifade etti.
Af ve rahmet kapısının açık olacağı bu müstesna gecenin ibadet, tövbe ve dua ile geçirilmesi gerektiğini bildiren Başkan Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla, İslam aleminin sıkıntılarından arınması ve zulüm gören coğrafyalardaki Müslümanların huzura kavuşmasını temenni ettiklerini paylaştı.
Büyükkılıç, "Bu mübarek günde zulüm gören ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimiz ve tüm masumların huzur bularak zulümden kurtulmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederken, ülkemizin de çok daha güzel günlere ulaşmasını gönülden arzuluyorum" diye konuştu.
Mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışmaya da vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Ellerin boş çevrilmeyeceği böylesine kıymetli mübarek bir gecede, dünyada barış, vatanımızda birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma hakim olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerinde bulunarak "Milletimizin ve tüm İslam aleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandilimiz mübarek olsun" dedi. - KAYSERİ
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