20.08.2025 14:51  Güncelleme: 14:55
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, göğsündeki hafif rahatsızlık nedeniyle anjiyo geçirdi. Vali Gökmen Çiçek, başkanın durumunun iyi olduğunu ve yarın görevine devam edeceğini açıkladı.

Anjiyo olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı hastanede ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Başkanımız yarın görevinin başında olacak" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol amaçlı olarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastanesine gitmişti. Başkan Büyükkılıç, hastanede kontrol amaçlı olarak anjiyoya alındı. Başkan Büyükkılıç'ı hastanede ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Başkanımızı şimdi ziyaret ettik. Hepinize selamları var. Sağ olsun hocam da gerekli müdahaleyi yapmışlar. Ancak hiçbir şeyi yok, yarın görevinin başında. Kendisi gece biraz göğsünde hafif rahatsızlık hissetmiş. Buraya da kendisi gelmiş. Geldikten sonra da kontrol amaçlı bir anjiyo yapılıyor. Arkadaşlarımız da anjiyodan hiçbir şey çıkmadığını görüyorlar. Biz de endişe ettik. Geldik, kendisiyle de sohbet ettik. Selam söyledi. 'Yarın görevimin başındayım' dedi. Biz de buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Doğan ise "Anjiyosunu yaptık. Sadece koruma tedavisi vereceğiz. Kontrol anjiyosunu yaptık. Kalp damarları ile ilgili tedavisini optimize ettik. Anjiyo sonrasında yoğun bakımda takip edelim istedik. Yarın bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Gökmen Çiçek, kayseri, Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Anjiyo Oldu
