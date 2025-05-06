Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Yozgat\'ta ORAN Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yozgat'ta gerçekleştirilen ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, Yozgat Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alınarak, gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılması planlanan projeler görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'na ilişkin değerlendirmesinde, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı'nı, Yozgat Valiliği'mizin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in başkanlığında, Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan, Sivas Valimiz Dr. Sayın Yılmaz Şimşek ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen toplantımızda alınan kararların bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'tan Yozgat Valisi Özkan'a ziyaret

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ