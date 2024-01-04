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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni İnceledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri'yi sporun merkezi haline getirecek prestijli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi\'ni İnceledi
04.01.2024 - 15:38,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni yerinde inceleyerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' ünvanını alan Kayseri'yi, sporun merkezi haline getirecek prestijli projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde açılışı gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Modern, konforlu ve teknolojik bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulan tesis içerisinde incelemelerde bulunan Büyükkılıç, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'tan yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan toplam yatırım maliyeti 75 milyon TL olan ve 7'den 70'e tüm sporseverlere hizmet veren Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, kayıtlarını yaptıran Kayserililer ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, "Açılışını yaptığımız Spor A.Ş.'mizin işleteceği, Kayseri Büyükşehir Belediyemize ait olan spor tesislerindeyiz. Burada hanımlara, beylere, çocuklara olmak üzere havuzlar, fitness salonları, aerobik salonları ile özel çalışmaları mevcut bir merkezimiz" dedi.

Büyükkılıç, tesiste kayıtların açıldığı an dolduğunu ifade ederek, "Açılır açılmaz kayıtların dolduğunu görmekten keyif aldığımız, Kayseri'mize yakıştı diye nitelendireceğimiz modern, günün şartlarına uygun bir spor tesisimiz. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Kazasız, belasız hayırlı hizmetlere vesile olsun" diye konuştu.

"KAYSERİ'MİZE EN GÜZEL HİZMETLERİ VERECEK OLAN VE YAKIŞIR BİR ESER"

Kayseri'ye en güzel hizmetleri verecek olan bir eseri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Hemen yanı başında tenis kortlarımız, aynı zamanda plaj voleybolumuz ve gerek futbol, gerek basketbol ile ilgili spor sahalarımız arka arkaya dizili şekilde devam ediyor. Bir millet bahçesinden çok daha öte central park mantığı içerisinde Kayseri'mize en güzel hizmetleri verecek olan ve yakışır bir eserdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, TOKİ'mize ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ekibimize teşekkür ediyorum. Şehrimize, hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"2024'TE İNŞALLAH DOLU DOLU SPORLA GEÇEN BİR ŞEHİR OLACAĞIZ"

Büyükkılıç, Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı aldığını da hatırlatarak, "Kayseri'miz 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanını almıştı, 2024'te inşallah dolu dolu sporla geçen bir şehir olacağız. Özellikle millet bahçemizin hayata geçmesinde emeğini esirgemeyen, işin başından beri üzerinde olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, Büyükkılıç da "Sizlere layık olmaya çalışıyoruz, şehrimizi en güzel noktaya taşımaya gayret ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni İnceledi - Son Dakika


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