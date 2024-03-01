Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Felahiye\'de Projelerin Temel Atma Törenine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Felahiye'de Atatürk İlköğretim Okulu İnşaatı, Büyüktoraman Çok Amaçlı Sosyal Tesis, yapımı devam eden arıtma tesisi ve kolektör hattı projelerinin toplu temel atma törenine katıldı.
Felahiye meydanında gerçekleşen Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Felahiye Belediyesi tarafından Atatürk İlköğretim Okulu İnşaatı, Büyüktoraman Çok Amaçlı Sosyal Tesis, yapımı devam eden arıtma tesisi ve kolektör hattı projelerinin toplu temel atma törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Felahiye Kaymakamı Batuhan Cevahir, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının mini konseri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Bizim yegane ilkemiz çalışmaktır, çalışınca rahatlıyoruz, koşturunca elhamdülillah diyoruz, bir başka işe koyulunca dinleniyoruz. Aşk ile koşan yorulmazmış, bizler sizlere layık olmaya özen gösteriyoruz, biz bir ekibiz, biz bir aileyiz, biz Cumhur İttifakı'yız, biz bereketin timsaliyiz. Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli genel başkanı el ele, ülkemizin bekası için, mazlum insanların sesi olmak için kayıtsız şartsız birbirine sahip çıkıyorsa, bizim sahip çıkmamız doğaldır, mutlak olmalıdır" diye konuştu.
Eser ve hizmet siyaseti vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, "Memduh başkana ya da Vural başkana sahip çıkmak sizlere yakışır. Bu bir yerel seçim, hizmet odaklı siyaseti önemseyen ve eser siyasetini önceleyen bir anlayışla sizler için koştururken, sizler de bize sahip çıkacaksınız. Bugüne kadar yaptıklarımıza nefes yetmez, anlat anlat bitmiyor. Bu dönemki kadar taşraya yapılan hizmet hiçbir dönemde yapılmadı. Biz özendiririz, biz istiyoruz ki taşra da merkez de ihya olsun" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, "Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Bugüne kadar nasıl yaptıysak, el ele, gönül gönle yapacağız inşallah. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği çağdaş uygarlık üzerine çıkmak, eser ile olur. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" dedi. Projelerin ve hizmetlerin yeni dönemde de devam edeceğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Önümüzdeki dönemde gerek merkezde gerek taşramızda yapacağımız hizmetlerle, projelerimizi hayata geçirmek suretiyle Kayseri'mizi kendisinden 1 numara diye bahsettirmeye devam edeceğiz. 30 büyükşehir içerisinde yatırımlara en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi'dir" şeklinde konuştu.
MHP Milletvekili Baki Ersoy ise Başkan Büyükkılıç'ın ilçelerde inanılmaz projelerin altına son 5 yılda imza attığını ifade ederek, Büyükkılıç'ın sonuna kadar yanında ve arkasında olduklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı rekor oylarla seçtireceklerini ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Bu memlekete çivi çakan kim varsa Allah razı olsun. Belediye başkanlığı zor bir görev ve zor bir iş. Hakikaten çok emek isteyen bir görev. Kaldı ki Kayseri gibi hem yüz ölçümü büyük, hem de nüfus olarak ilk yirmiye gireriz. Böyle bir nüfusu ve böyle bir yüz ölçümünü idare etmek gerçekten zor iş. Allah yardımcıları olsun. Felahiye Belediye Başkanımız hizmetleri yapmış. Büyükşehir Belediyemiz de projelere destek olmuş. Büyükşehrimiz ve ilçe belediye başkanlarımız çalışırken, Cumhur İttifakı yerelde uyumlu bir şekilde çalışırken TBMM'de 24 kere Felahiye demişim. Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Memduh Büyükkılıç burada. Bu işlere ömrünü vermiş. Gerçekten zor iş. Allah kendisinden razı olsun. Her gittiğimiz ilçede inanılmaz projelerin altına son 5 yılda da imza atmış. Geçmişte de zaten Melikgazi'de 20 yıl boyunca büyük projelerin altına imza atmıştı. MHP olarak, Memduh başkanımızın sonuna kadar yanında ve arkasındayız. Memduh başkanımızı rekor oylarla seçtireceğiz."
Konuşmaların ardından, dualarla toplu temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, ilçe esnafını da ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Felahiye'de Projelerin Temel Atma Törenine Katıldı - Son Dakika
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