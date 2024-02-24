Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gece Mesaisine Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile gece 01.30'a kadar süren toplantı yaparak, "Fedakar ekibimize çok teşekkür ediyorum. Gerek belediyemizin, gerek çalışanlarımızın, yapmış olduğumuz projeleri hayata geçirme düşüncesinde ve süreci yönetirken mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gün boyu sürdürdüğü mesaisine gece de devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile başkanlık makamında proje ve çalışmaları değerlendirerek, gecenin geç saatlerine kadar çalışmaları sürdürmeye devam etti.
"Mesai Mefhumu Gözetmeden Çalışmalara Devam Ediyoruz"
Başkan Büyükkılıç, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili gündüz süreci yürütürken, gece mesaisi yaparak çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Gündüz ister istemez, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili süreci yürütmek ve çalışmak durumunda kaldığımız için belediyemizin işleriyle ilgili mesaimizi de geceye taşımak zorunda kalıyoruz. Fedakar ekibimize çok teşekkür ediyorum. Elbette değerlendirmemiz, görüşmemiz, yapmamız gereken konular, işler var. Gerek belediyemizin, gerek çalışanlarımızın, yapmış olduğumuz projeleri hayata geçirme düşüncesinde ve süreci yönetirken mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Fedakar mesai arkadaşlarım sizlere teşekkür ediyorum. Saat tam 01.30. İnşallah Berat Kandilini de bu başlayan gecenin sonunda idrak edeceğiz. Kayseri'deki hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam Aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. İnşallah beratını alanlardan oluruz. Ardından tabi temennimiz Ramazan ayı, kadir geceleri ve ardından huzuru içerisinde bayrama erişmeye Mevla'm bize nasip eylesin" diye konuştu.
"Şehrimizi Seviyoruz"
Kayseri'de birlik ve beraberliğin ve dayanışmanın her zaman ön planda olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 'Bizleri seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize hizmet etme lütfunda Mevla'm bulundursun' diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu arada Ankara'dan misafirlerimiz de çok şükür eksik olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanımızı Kayseri'mizde ağırladık. Tarım ve Orman Bakanımızı da ağırladık. Paydaşlarımızla görüşme fırsatı elde ettik. Üreticilerimizin gönlünde taht kurdu. Hem de Kayseri'mizin beklentilerine cevap verecek projelerin konuşulmasına fırsat vermiş oldu. Ayrıca, Kayseri'mizin her noktasında emeği olan ve tabi ki en önemli bakanlıklardan da birisi olan Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımızda Kayseri'mizdeydi. İş adamlarımızla, yatırımcılarımızla, gururumuz olan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Orada gerçekte hepimizin içine sinen güzel bir ortam vardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde projelerine hem vereceği desteğe, kaynak konusunda bütün imkanları seferber edeceğine gecenin bu saatinde temenni ederek, beklentimi de burada şehrimi adına paylaşmış oluyorum. Şehrimizi seviyoruz. Cenab-ı Allah birliğimiz, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. 16 ilçe başkanımızla dayanışma içerisinde bizleri seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize hizmet etme lütfunda Mevla'm bulundursun diyoruz." - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gece Mesaisine Devam Ediyor - Son Dakika
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