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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na Katılacak - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na Katılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na katılarak, Kayserili firmaları yalnız bırakmayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı\'na Katılacak
22.01.2024 - 14:18,  Güncelleme: 14:21
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirilecek IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na katılarak, Kayserili firmaları yalnız bırakmayacak.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 23-28 Ocak tarihleri arasında hem İstanbul Fuar Merkezi hem de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin en önemli mobilya kentlerinin başında yer alan Kayseri'deki firmaların da İstanbul Mobilya Fuarı'nda yerini alması bekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na katılarak, Kayserili firmaları yalnız bırakmayacak. Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Yarın kapılarını açacak olan IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Mobilyanın başkenti olarak bilinen Kayseri'mizin değerli firmaları da bu fuar ile birlikte hem Avrupa'ya hem dünyaya tanıtımlarını yapacaklar" diye konuştu.

Büyükkılıç, endüstri ve ticaretin adeta harman olduğu, 6 bin yıllık ticaret geçmişi ile sanayi ve ticaret kenti olan Kayseri'nin Türkiye'deki en büyük mobilya sanayisine sahip olduğunu belirterek, İstanbul Mobilya Fuarı'nda (İİFF) Kayseri mobilyalarının dünya mobilyası ile buluşacağını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarı'na Katılacak - Son Dakika
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