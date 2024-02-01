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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
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Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ve beraberindeki heyeti kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ve beraberindeki heyeti kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışmaya özen gösteren ve sık sık bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, ortak aklı ön planda tutan çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ve beraberindeki heyet, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Misafirlerini makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi belediyemizi ziyarete geldiler. Ziyaretleri için Özel Halk Otobüsçüleri Odası Yönetimi'ne teşekkür ediyorum' dedi. Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ise Başkan Büyükkılıç'a kente hizmetleri, odalara destekleri ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

01.02.2024 15:53  Güncelleme: 16:11
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışmaya özen gösteren ve sık sık bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, ortak aklı ön planda tutan çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ve beraberindeki heyet, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Misafirlerini makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi belediyemizi ziyarete geldiler. Ziyaretleri için Özel Halk Otobüsçüleri Odası Yönetimi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ise Başkan Büyükkılıç'a kente hizmetleri, odalara destekleri ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimi ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
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